19 июня, 11:35

WSJ: в США число бездомных в 2023 году увеличилось на 9%

По информации газеты, это связано с высокими ценами на жилье и отменой запрета на выселение людей во время пандемии коронавирусной инфекции

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Число бездомных в США выросло в 2023 году на 9% по сравнению с 2022 годом. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно предварительным данным, их число увеличилось в первую очередь в крупных городах, таких как Чикаго и Бостон, отмечает издание. Эксперты связывают подобный скачок, в частности, с высокими ценами на жилье и отменой запрета на выселение людей во время пандемии коронавирусной инфекции.

В декабре 2022 года администрация США представила план сокращения числа бездомных в стране на 25% к 2025 году. Согласно новой стратегии, Вашингтон решил начать работу с властями штатов и городов, которые будут получать федеральную поддержку для решения проблемы на местах.

В 2010-2016 годах доля бездомных в США стабильно сокращалась. Однако после 2016 года в стране стало увеличиваться число тех, кто остался без постоянного места жительства. В январе 2022 года единовременно более 582 тыс. жителей США не имели крыши над головой, что на 0,34% превышает показатель 2020 года. 

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