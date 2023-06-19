В "Фобосе" заявили, что в ПФО прохладная погода с небольшими дождями сменится потеплением

По данным центра, в некоторых областях ожидаются осадки и ночные заморозки

ТАСС, 19 июня. Холодный атмосферный фронт принесет кратковременные дожди в большинство регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в первой половине недели, однако затем придет потепление. Об этом сообщил в понедельник ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В первой половине начавшейся недели по территории Приволжского федерального округа будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Местами он отметится кратковременными дождями и откроет дорогу в регионы более холодным воздушным массам. С четверга инициативу в формировании погодных условий над ПФО перехватит антициклон: облаков в небе постепенно станет меньше, дожди прекратятся, а пришедший в регионы холодный воздух начнет постепенно прогреваться, приближая температуру к границам климатической нормы", - сказал собеседник агентства.

В Нижнем Новгороде кратковременные дожди пройдут уже во вторник, температура воздуха составит плюс 15-17 градусов. Затем установится погода без осадков, температура будет повышаться: в среду ожидается плюс 18-19 градусов, в четверг - 19-21 градусов тепла, в пятницу - 20-22 градуса тепла. Похожая ситуация и в Пензе, где во вторник ожидаются небольшие осадки и температура в пределах плюс 19-21 градуса. К пятнице воздух прогреется до 23 градусов тепла.

В Татарстане днем и вечером в понедельник ожидается сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15-17 м/с, сообщили в Гидрометцентре Республики. По данным "Фобоса", небольшие дожди пройдут в Казани во вторник, при этом столбик термометра покажет плюс 14-16 градусов. В среду ожидается плюс 15-17 градусов, в четверг - около 18-20 градусов тепла, в пятницу - 21-23 градусов тепла. По данным Гидрометцентра, ночью в среду и четверг столбик термометра опустится до плюс 3-8 градусов.

Холодный фронт заденет Саратовскую область в среду, поэтому во вторник осадков еще не будет, а температура останется на уровне 23-25 градусов тепла. В среду пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, температура понизится до плюс 20-22 градусов. В четверг и пятницу дождей не будет, столбик термометра покажет плюс 21-23 градусов и плюс 23-25 градусов соответственно.

В Оренбурге небольшие дожди ожидаются во вторник-среду, при этом температура будет в пределах 16-18 градусов тепла. В четверг и пятницу осадков не будет, к концу рабочей недели потеплеет до 22 градусов.

Самые низкие температуры

В Кирове существенно похолодало уже в воскресенье, передает корреспондент ТАСС. В первый рабочий день воздух прогрелся только до плюс 12-13 градусов. По данным Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью во вторник ожидаются заморозки на почве до минус 1 градуса. При этом, по данным "Фобоса", осадков на этой неделе в Кирове не ожидается. В четверг и пятницу немного потеплеет - до плюс 18-20 градусов и плюс 21-23 градусов соответственно.

Холодная погода будет и в Перми, где во вторник пройдут небольшие дожди, а столбик термометра покажет всего плюс 11-13 градусов. В пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр) сообщили, что на этой неделе ожидаются температуры на 5-6 градусов ниже нормы. Наиболее холодной будет ночь на вторник с температурой воздуха всего 1-6 градусов тепла. "Постепенное потепление начнется с четверга, когда вторжение холода ослабеет. Температура воздуха ожидается ночью 3-8 градусов, днем 11-16 градусов, в Перми - до 15 градусов. В пятницу ожидается потепление еще на 1-2 градуса. Хотя сильного затока холода извне не будет, воздушная масса будет прогреваться медленно", - сообщили специалисты ГИС-центра, отметив, что предварительно, только в субботу можно рассчитывать на значительное потепление.

Пляжи и фестиваль набережных

Несмотря на прохладную погоду, в Саратовской области продолжается пляжный сезон. По данным на 16 июня, разрешение на эксплуатацию получили 24 пляжа, в том числе 12 муниципальных. Кроме того, в ГИМС ГУ МЧС России по Саратовской области владельцами пляжей подано 50 заявлений-деклараций о намерениях открыть пляжи.

В Самаре похолодало уже в субботу, однако жители утеплились и активно посещали площадки фестиваля "Волгафеста" на первой набережной. На пляже разместились различные арт-объекты: замок для чудовищ, волжский слон, свадебная арка, у которых жители делали памятные фото. Также самарцы занимались йогой, посещали лекции, спектакли и мастер-классы по изготовлению игрушек из дерева.