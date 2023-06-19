В Петербурге в День памяти и скорби представят связанные с Ленинградской битвой артефакты

В экспозиции можно будет увидеть рассекреченные документы, а также последние находки поисковиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Историко-документальный выставочный проект "Молчаливые свидетели войны" представят в читальном зале Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб) в День памяти и скорби. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор ЦГАИПД СПб Владимир Тарадин отметив, что на выставке будут представлены рассекреченные документы, а также последние находки поисковиков, связанные с историей Ленинградской битвы.

"Историко-документальный выставочный проект "Молчаливые свидетели войны" посвящен истории Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области. Выставка откроется в читальном зале нашего архива в День памяти и скорби, 22 июня, и продлится до конца этого года. Представленные архивные документы дополнены последними находками поискового отряда "Легенда". Поисковый отряд принял активное участие в подготовке выставки, не только предоставив ценные предметы и личные вещи бойцов, но и оказав консультационную помощь", - сказал Тарадин.

По его словам, посетители впервые смогут познакомиться с рассекреченными документами, в том числе с документом о формировании Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) за подписью Жданова, а также с текстом военной присяги, памятками о том, как правильно надевать портянки, рыть противотанковые укрытия и обезвреживать гусеничные танки. Он также отметил, что отличительной чертой данного выставочного проекта является значительное количество найденных личных вещей - опознавательные медальоны, элементы вооружения, боеприпасов, амуниции, предметы, связанные с медицинским обеспечением, радиосвязью.

"Например, есть медаль "За оборону Ленинграда" с впившимся в нее осколком снаряда. За живое задевает также переломленная деревянная палочка - бойцы стискивали ее зубами на операциях, ведь зачастую те не сопровождались анестезией", - поделился Тарадин.

Выставка поделена на три раздела. Первый расскажет о начале войны и формировании ЛАНО, второй - о преступлениях нацистов на временно оккупированных территориях Ленинградской области. Третий раздел посвящен партизанскому движению и поможет лучше узнать о быте партизан, а также о работе партизанской пропаганды. Проект носит общепросветительский характер, но при этом ориентирован на студентов и школьников - у них будет шанс почувствовать себя советским солдатом - надеть каску, пилотку или бескозырку и сделать памятное фото.