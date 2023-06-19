19 июня, 12:22

Более 6 тыс. человек получили 100 баллов ЕГЭ по предварительным результатам

Также 266 человек набрали 200 баллов и один человек - 300 баллов, сообщили в Рособрнадзоре

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 6 тыс. человек набрали 100 баллов по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по предварительным данным на 19 июня, следует из презентации Рособрнадзора, представленной на пресс-конференции в понедельник.

Также 266 человек набрали 200 баллов и один человек - 300 баллов.

Наивысший средний балл, по предварительным данным, отмечен по русскому языку - 68,43. Далее идет литература - 69,97 балла. По профильной математике средний балл составил 55,62 балла, по химии - 56,23 балла, по географии - 54,6 балла, по физике - 54,85 балла, по истории 56,37 балла.

Основной период ЕГЭ в 2023 году проходит с 26 мая по 1 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано более 700 тыс. человек. 

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