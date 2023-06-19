Cуперсервис "Поступление в вуз онлайн" технически готов к началу приемной кампании в вузы

В его тестировании приняли участие 673 вуза

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Суперсервис портала госуслуг "Поступление в вуз онлайн" технически готов к началу приемной кампании в вузы. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко со ссылкой на слова главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

"Глава Минцифры России Шадаев доложил о технической готовности суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". По его словам, доработан цифровой профиль суперсервиса в части автоматической подгрузки необходимых данных и заявлений", - сообщили в аппарате.

В тестировании сервиса приняли участие 673 вуза. По итогам была подтверждена достаточно высокая производительность сервиса - 40 транзакций в секунду. Это почти в 20 раз больше прошлогодних показателей, отметили в аппарате.

19 июня заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по подготовке федеральных ведомств и вузов страны к началу приемной кампании 2023 года, добавили в аппарате. Согласно поручению президента России по обеспечению широкого бесплатного доступа к высшему образованию, правительство с марта вело комплексную работу с вузами, включая настройку суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".

С его помощью выпускники смогут дистанционно подать документы во все государственные и муниципальные вузы и их филиалы на территории России и отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени.