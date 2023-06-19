В Туркмении разработан проект тушения газового кратера, который горит уже 50 лет

Непрерывно горящий кратер Дарваза в народе прозвали "Вратами ада"

АШХАБАД, 19 июня. /ТАСС/. Проект тушения газового кратера Дарваза в Каракумах в Туркмении, который загорелся более 50 лет назад из-за обвала разведочной шахты, находится на стадии одобрения. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) природного газа госконцерна "Туркменгаз" Ирина Лурьева.

Речь идет об одной из туристических достопримечательностей страны. Кратер, прозванный в народе и туристами "Врата ада", с 2018 года официально называется "Сияние Каракумов".

"У нас составлен проект, основная суть которого - ограничить приток газа к этой аварийной скважине. Сейчас это на стадии практического воплощения. Работы пока не начались, но прежде чем их начать, необходимо провести теоретическую проработку, составить проект. Этот проект уже составлен, он находится на стадии одобрения", - рассказала Лурьева.

Она отметила, что месторождение, на котором произошла авария, имеет сложное геологическое строение: там очень тонкие пласты и их много. Еще одна особенность в том, что эти пласты залегают неглубоко от поверхности: до 1 тыс. метров.

"И авария тоже произошла недалеко от поверхности, произошло обрушение ствола скважины, и дело в том, что месторождение, на котором произошла эта авария - оно еще относится к группе подобного строения месторождений и идет подпитка газа, нерегулируемая, межпластовая", - пояснила собеседница.

Ученые НИИ изучили разные варианты решения проблемы горящего кратера и пришли к выводу, что единственный из них - пробурить скважину недалеко от месторождения, которая будет отбирать газ на все пласты. "Дело в том, что нерегулируемые перетоки можно таким способом остановить, то есть отбирать больше, чем дает природа", - сказала Лурьева.

Газовый кратер в пустыне Каракумы, в 266 км от Ашхабада, появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты на этом месте. Впоследствии кратер диаметром 60 метров и глубиной 20 метров был прозван в народе "Вратами ада". Столбы пламени, исходящие из каверны под кратером и появляющиеся в результате сгорания пригодного газа, могут достигать 15 метров в высоту.

В начале 2022 года занимавший тогда пост президента республики Гурбангулы Бердымухамедов потребовал от правительства найти решение проблемы кратера. Продукты горения природного газа ухудшают экологию и здоровье проживающих рядом людей, а сам природный газ, который мог быть собран и принести прибыль, расходуется нерационально, отметил тогда президент Туркмении.