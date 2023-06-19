19 июня, 12:31,
обновлено 19 июня, 13:18
Пандемия COVID-19

Детей медработников, погибших от COVID-19, будут зачислять в вузы без экзаменов

© ТАСС/ Ruptly

По словам вице-премьер РФ Татьяны Голиковой, речь идет о медицинских специальностях

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Детей медиков, которые умерли от COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, будут зачислять в вузы на медицинские специальности без вступительных испытаний. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний", - сказала она.

Вице-премьер добавила, что эта категория также получит право обучаться бесплатно на подготовительном отделении. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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