Ректор СПбПУ считает, что KPI трудоустройства выпускников нужно считать за 5-летний период

Андрей Рудской также отметил, что нужно учитывать тех, кто может сменить профиль деятельности, но при этом продолжать работать на благо страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской считает, что ключевые показатели эффективности (KPI) трудоустройства выпускников нужно анализировать за пятилетний период. Такое мнение он высказал ТАСС отметив, что также нужно учитывать тех, кто может сменить профиль деятельности, но при этом продолжать работать на благо страны.

Ранее на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин предложил установить для высших и средних специальных учебных заведений ключевые показатели эффективности (KPI), в первую очередь, по качеству занятости выпускников, а также ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики.

"При подготовке параметров оценки университетов важно тщательно продумать критерии. Необходимо создать механизм получения информации о карьере тех выпускников, которые могут сменить профиль деятельности, но при этом работать на благо своей страны. Также необходимо наладить систему проверки достоверности информации о трудовой деятельности выпускников. Убежден, что анализировать качество трудоустройства нужно за пятилетний период: это позволит увидеть ситуацию целиком", - считает Рудской.

Он также отметил, что ключевые показатели эффективности учебных заведений позволят вузам еще раз внимательно проанализировать свои образовательные программы с точки зрения соответствия запросам реального сектора экономики, а также оценить эффективность системы содействия трудоустройству студентов и выпускников. При этом часть ответственности, по его словам, ложится на региональные власти, которым необходимо создавать условия для жизни, работы и развития, при которых выпускники столичных вузов были бы заинтересованы в переезде в регионы.

Резюмируя, Рудской сказал, что в СПбПУ итоговая оценка эффективности инструментов системы содействия трудоустройства (помимо достижения внутренних KPI) осуществляется на основе данных мониторинга трудоустройства на карьерной платформе "Факультетус". Занятость выпускников СПбПУ 2022 года, по данным платформы, составляет около 98%.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет статус национального исследовательского университета.