Мишустин поручил контролировать предоставление льгот абитуриентам - участникам СВО

Премьер-министр РФ напомнил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к правительству с предложением предоставить этим категориям граждан льготы при поступлении в российские вузы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение своим заместителям Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко контролировать предоставление льгот поступающим в вузы участникам специальной военной операции (СВО).

"Татьяна Алексеевна [Голикова], Дмитрий Николаевич [Чернышенко], прошу вас держать на контроле этот вопрос и координировать работу с депутатами, особенно реализацию этого закона после того, как он вступит в силу", - сказал Мишустин, напомнив, что председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к правительству с предложением предоставить участникам СВО льготы при поступлении в российские вузы.

Глава кабмина отметил, что уже подробно обсуждал этот вопрос со спикером Думы. "Вопрос крайне важный. Уже завтра начинается приемная кампания для абитуриентов, собирающихся поступать в российские вузы", - отметил он. По словам Мишустина, Голикова и Чернышенко уже провели большую работу в этом направлении.

Как ранее сообщила пресс-служба Госдумы, Володин направил обращение премьер-министру с просьбой дать поручение проработать инициативы о льготном поступлении в вузы участников СВО и приеме без экзаменов в медицинские вузы детей врачей, погибших от ковида. В письме Володин отметил, что на заседании Госдумы 17 мая все фракции и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова "сформировали единую позицию - предлагается законодательно определить льготные условия для участников специальной военной операции при поступлении в высшие учебные заведения и переходе с платной формы обучения на бюджетную форму обучения". Также предлагается законодательно определить льготные условия при приеме на обучение (без вступительных испытаний) для детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, если они выбирают специальность в области здравоохранения.