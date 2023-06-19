В Tele2 назвали самые посещаемые туристами регионы за 5 месяцев 2023 года

Согласно результатам исследования, наиболее популярными стали Московский регион, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан стали самыми посещаемыми туристическими регионами за 5 месяцев 2023 года, а главными целями поездок стали классический туризм, деловые поездки, визиты к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сотового оператора Tele2 со ссылкой на собственное исследование.

"Tele2 с помощью геоаналитической платформы big data проанализировал туристическую активность за 5 месяцев 2023 года. Наиболее посещаемыми стали Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно представленной информации, Москву за 5 месяцев посетили 19,7 млн путешественников, Московскую область - 9,3 млн, Санкт-Петербург - 4,8 млн, а Краснодарский край - 3,2 млн.

Главными целями поездок стали классический туризм, деловые поездки, визиты к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. В целом объем туристического трафика увеличился на 7,7% год к году. При этом пятерка самых посещаемых регионов чуть отличается от рейтинга регионов, где живут самые активные путешественники. Согласно приведенным данным, чаще всего путешествовали москвичи и жители Московской области, петербуржцы, жители Краснодарского края и Татарстана. При этом 35% гостей столицы являются классическими туристами, 22% совершают деловые поездки, 17% едут к родственникам, 10% поездок - образовательные, 8% - лечебно-оздоровительные. Среднее время поездки, согласно приведенным данным, составляет 3 дня. "При этом наиболее продолжительное время в регионе проводят те, кто прибыл на самолете, - 4,7 суток. Этот вид транспорта выбирают 7% прибывших. 55% приезжают на автомобиле и проводят в Москве 2,1 суток. На поезде приезжает 38% посетителей, они находятся в столице 2,5 суток", - отмечается в сообщении. Tele2 анализировал полученные данные за пять месяцев текущего года в июне.