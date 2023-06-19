В Бронницах открыли ТПУ с автовокзалом

В здании транспортно-пересадочного узла, в частности, разместили зоны обслуживания и торговли, комфортный зал ожидания и комнату матери и ребенка

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с автовокзалом заработал в Бронницах. Он в 15 раз больше, чем старая автостанция, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В Бронницах открыли транспортно-пересадочный узел с автовокзалом. <…> Напомним, в августе прошлого года во время рабочей поездки в Бронницы жители и водители автобусов рассказали Андрею Воробьеву (губернатору Московской области - прим. ТАСС) о необходимости строительства нового автовокзала. Старая автостанция, построенная в 1987 году, уже не отвечала современным требованиям комфорта. В итоге она была демонтирована и на ее месте по поручению губернатора в рекордно короткие сроки построили новый пассажирский комплекс", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в двухэтажном здании ТПУ разместили зоны обслуживания и торговли, комфортный зал ожидания, комнату матери и ребенка, туалеты, камеру хранения. Здесь находится удобное табло с расписанием, по всей территории работает Wi-Fi. На улице расположен крытый перрон площадью 200 кв. м для ожидания автобусов. Также на прилегающей территории проведено благоустройство.

"Это, пожалуй, самое главное и центральное место Бронниц. Важно, чтобы, сдавая такие объекты, мы видели максимальную эффективность с точки зрения опрятности, соблюдения стандартов, ну и, конечно же, возможностей малого бизнеса. Необходимо на хорошем уровне предоставлять услуги нашим жителям. Построить автовокзал - это было справедливое требование жителей. В Подмосковье есть такие города, как Бронницы, где отсутствует железная дорога, и там, конечно, автобусное сообщение имеет особое значение", - привели в тексте слова Воробьева.

В материале уточняется, что площадь нового объекта составляет около 1,5 тыс. кв. м - это в 15 раз больше прежнего здания. Через ТПУ проходит 16 маршрутов "Мострансавто", ежедневно транспортом пользуются свыше 3 тыс. человек.