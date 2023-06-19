Участники СВО смогут поступать в вузы по отдельной квоте

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, тем, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Участникам специальной военной операции предоставят возможность поступать в вузы по отдельной квоте, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Тем, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 годах", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что участникам СВО также будет предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении.

Ранее Минобрнауки РФ рекомендовало российским высшим учебным заведениям предоставлять материальную помощь студентам, которые являются участниками специальной военной операции (СВО), или членами их семей, а также снизить для них стоимость обучения.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузе по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.