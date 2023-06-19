В Москве введут в эксплуатацию 17 путепроводов в 2023-2026 годах

По трем из них движение будет запущено в 2023 году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию 17 путепроводов запланирован в Москве в ближайшие четыре года. Об этом сообщил в интервью ТАСС в понедельник руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В рамках адресной инвестиционной программы, которая охватывает период до 2026 года, мы планируем ввести в эксплуатацию 17 путепроводов, по трем из них движение будет запущено в этом году. Это путепровод в районе станции Текстильщики, где работы практически завершены; Дмитровский путепровод на севере столицы, где заканчиваем реконструкцию; а также путепровод через железнодорожные пути МЦД-1, который соединит проектируемый проезд №2236 с улицей Хачатуряна и обеспечит поперечную связь между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе", - сказал Загрутдинов.

Кроме того, в Москве возводят Ликовский метромост для Калининско-Солнцевской линии столичной подземки, который позволит протянуть линию до аэропорта Внуково. Его длина - 460 м, объект расположен на перегоне между станциями "Пыхтино" и "Внуково". Эту стройку также планируется завершить в этом году.

Планы на 2024-2026 годы

"На следующий год у нас намечен запуск путепровода, который свяжет Инженерную улицу и улицу 800-летия Москвы. Еще один крупный проект реализуется в районе 24-25 км Ленинградского шоссе. Здесь строится путепровод, для него готовы шесть опор из семи и сделана надвижка над железнодорожными путями, а также многоуровневая развязка", - отметил Загрутдинов.

Он уточнил, что также в планах строителей - демонтаж старого путепровода, находящегося в неудовлетворительном состоянии. "По итогу автомобилисты получат более комфортную и безопасную транспортную доступность аэропорта Шереметьево, а в перспективе появится возможность для прокладки высокоскоростной магистрали", - подчеркнул глава департамента.

Также в 2024 году появится искусственное сооружение под железнодорожными путями между улицами Двинцева и Складочной. Год спустя откроют путепровод для соединения улиц Добролюбова и Складочной. "Одновременно совместно с коллегами из ОАО "РЖД" завершим проект строительства четырех путепроводов на участке между улицами Валаамская и Академика Королева. Еще одно сооружение через железнодорожные пути соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд", - анонсировал Загрутдинов.

Затем в 2026 году будут реализованы путепроводы между улицами Менжинского и Дудинка и улицей Малыгина и Малыгинским проездом, а также тоннель через Октябрьское направление МЖД и реку Сходню, соединяющий Проектируемый проезд №684 и Алабушевскую улицу в районе Силино и через пути МЦД-2 на Золоторожском Валу. "В планах на 2026-2027 годы построить еще два таких объекта через Октябрьскую железную дорогу в районе платформы Малино и через пути Курского направления МЖД для соединения улиц 2-я Мелитопольская и Веневская. К проектированию приступим в ближайшее время", - заключил спикер.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.