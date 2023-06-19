Кабмин России направит 100 млн рублей в два вуза для подготовки студентов-аграриев

Субсидии получат Дальневосточный государственный аграрный университет и Бурятская государственная сельхозакадемия

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство России выделит 100 млн рублей двум вузам на Дальнем Востоке. Как рассчитывает премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выделенные субсидии помогут улучшить качество подготовки студентов-аграриев.

"Правительство направит 100 млн рублей вузам, где идет подготовка необходимых кадров для села: их получат Дальневосточный государственный аграрный университет и Бурятская государственная сельхозакадемия. Вузы активно готовят специалистов для сельского хозяйства, для пищевой промышленности, для ряда других отраслей", - сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами.

По его словам, выделенные деньги помогут улучшить качество подготовки студентов, "чтобы агропромышленный комплекс на Дальнем Востоке, который интенсивно развивается, получал молодых, компетентных специалистов, хорошо знающих местную специфику".

Глава правительства напомнил, что президент России Владимир Путин ранее отмечал, что "аграрное образование должно быть наполнено современным содержанием, чтобы у молодых людей были все возможности получить передовые знания и востребованную профессию".