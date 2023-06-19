Глава ПЦУ Епифаний "освятил" "икону" Богородицы с изображением Бандеры и Шухевича

Как сообщили в Союзе православных журналистов, "образ был написан со 104-й бригады территориальной обороны ВС Украины"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) "освятил" новую "икону" Богородицы "С оружием в руках и с Богом в сердце", на которой изображены люди, похожие на Степана Бандеру и Романа Шухевича. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ), опубликовав соответствующее изображение.

В центре "иконы" изображена Богородица, у ее подножия, по данным СПЖ, - "защитники Украины разных времен": казаки и воины запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА), а также военнослужащие вооруженных сил страны. "В правой части иконы изображены люди, похожие на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца. Из открытых источников известно, что все они были униатами", - говорится в сообщении на сайте союза.

Отмечается, что "образ был написан со 104-й бригады территориальной обороны ВС Украины".

Бандера в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН - боевиков УПА, которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, около 100 тысяч погибших поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.

Евгений Коновалец - деятель украинского националистического движения 1920-1930-х годов. Создатель (в 1929 году) и руководитель ОУН. В начале 1930-х годов (вскоре после прихода нацистов к власти в Германии) руководство ОУН установило систематические контакты с нацистскими правителями. Коновалец лично дважды встречался с Гитлером. Был ликвидирован в 1938 году советским разведчиком Павлом Судоплатовым.

Роман Шухевич с 1943 по 1950 год командовал Украинской повстанческой армией. В 1941-1943 годах проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха. В частности, являлся заместителем командира спецподразделения "Нахтигаль", участвовавшего в расстреле еврейского и польского населения Львова.