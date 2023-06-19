19 июня, 14:18
Пандемия COVID-19

Посольство РФ в Британии возобновило практику выездного обслуживания, прерванную пандемией

70 россиян уже обратились за содействием по консульским вопросам

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Российское посольство в Великобритании возобновило выездное обслуживание граждан РФ, прерванное пандемией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в диппредставительстве.

"17 июня 2023 года сотрудники консульского отдела посольства России в Великобритании провели выездное обслуживание российских граждан в Манчестере. Выездная сессия была организована впервые после длительного перерыва, обусловленного антиковидными ограничениями", - рассказал он.

Как сообщил представитель посольства, "в течение дня более 70 соотечественников смогли обратиться за содействием по широкому спектру консульских вопросов, таких как оформление паспортов и актов о личной явке", при этом "особое внимание было уделено наиболее уязвимым слоям населения, в том числе пенсионерам и многодетным семьям".

По его оценке, "выезд работников посольства в Манчестер был весьма положительно воспринят соотечественниками", а по итогам сессии были "получены письма с выражением благодарности за работу консульского отдела". В посольстве заверили, что "намерены продолжать подобную практику в дальнейшем". 

Теги:
ВеликобританияРоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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