Посольство РФ в Британии возобновило практику выездного обслуживания, прерванную пандемией

70 россиян уже обратились за содействием по консульским вопросам

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Российское посольство в Великобритании возобновило выездное обслуживание граждан РФ, прерванное пандемией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в диппредставительстве.

"17 июня 2023 года сотрудники консульского отдела посольства России в Великобритании провели выездное обслуживание российских граждан в Манчестере. Выездная сессия была организована впервые после длительного перерыва, обусловленного антиковидными ограничениями", - рассказал он.

Как сообщил представитель посольства, "в течение дня более 70 соотечественников смогли обратиться за содействием по широкому спектру консульских вопросов, таких как оформление паспортов и актов о личной явке", при этом "особое внимание было уделено наиболее уязвимым слоям населения, в том числе пенсионерам и многодетным семьям".

По его оценке, "выезд работников посольства в Манчестер был весьма положительно воспринят соотечественниками", а по итогам сессии были "получены письма с выражением благодарности за работу консульского отдела". В посольстве заверили, что "намерены продолжать подобную практику в дальнейшем".