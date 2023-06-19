В Москве одновременно проектируют и возводят восемь автомобильных мостов

Объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2023-2025 годах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Строительство и проектирование восьми автомобильных мостов одновременно ведется в столице. Объекты будут введены в эксплуатацию в 2023-2025 годах, сообщил в интервью ТАСС в понедельник руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"[Сейчас в Москве департаментом строятся] восемь [автомобильных мостов]. С инженерной точки зрения все они очень интересные. В этом году планируем ввести в эксплуатацию мост через затон Новинки, его длина составляет 615 м, довольно-таки протяженный", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что этот объект является важной транспортной связкой для территории ЗИЛ, которая активно застраивается. "Этот мост к моменту ввода жилья в эксплуатацию будет высоко востребован. Благодаря ему появится альтернативный маршрут от Симоновской набережной до Южнопортового района, минуя Третье транспортное кольцо, за счет чего снизится транспортная нагрузка на ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова", - подчеркнул глава департамента.

Мосты через реки

По словам Загрутдинова, также мост появится в рамках Московского скоростного диаметра (МСД) через Москву-реку от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы, его длина - 335 м.

"Здесь применялась интересная технология навесного монтажа 200-тонными кранами. Они находились прямо на строящемся пролете и возводили следующие секции. После запуска движения мост свяжет два округа столицы - Южный и Юго-Восточный, улучшит транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Печатники, Люблино, и увеличит пропускную способность улиц Люблинская, Донецкая и Каспийская, Каширского шоссе", - уточнил руководитель департамента.

Кроме того, перед строителями поставлена задача возвести за МКАД мост через реку Пехорку - для соединения северного участка МСД с трассой М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, длина сооружения составит 360 м.

"Причем под ним проходит еще одна эстакада - часть Зенинского шоссе, по которой не прекращалось движение транспорта. Объект в высокой степени готовности, строительство планируем завершить к осени", - отметил Загрутдинов.

Он также сообщил, что в рамках строительства южного участка Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе в 2023 году планируется построить 109-метровый мост через реку Битцу. Сейчас ведется устройство опор мостового сооружения и монтаж балок пролетного строения.

"У нас МСД доходит до МКАД, и важно соединить магистраль с Симферопольским и Варшавским шоссе и автодорогой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Крутая дорога будет, без единого светофора от Варшавского шоссе до Боровского шоссе", - уточнил глава департамента.

Ввод в 2025-2026 годах

"Еще два моста в планах до конца 2025 года. Первый - в створе улицы Мясищева протяженностью 250 м. К его строительству приступили буквально в марте. На объекте ведутся работы по армированию и бетонированию опор мостового сооружения", - сообщил Загрутдинов.

Он заверил, что жителям будут обеспечены новые автомобильные маршруты, а также современные и комфортные пешеходные пути движения в районе станций метро Большой кольцевой линии "Мневники" и "Терехово".

"Второй мост через Москва-реку в этот срок появится в створе Берегового проезда, ближе к Сити. Его длина - 315 м, строить также начали в марте. Помимо прочего, мост создаст дополнительный выезд с территории строящегося Национального космического центра Хруничева в сторону северо-запада Москвы", - анонсировал спикер.

Он продолжил, что на 2026 год намечено строительство еще двух автомобильных мостов, по которым сейчас ведется проектирование.

"Первая красивая конструкция с "парусами" в районе Новозаводской улицы. Мы уже подготовили его макет, провели испытания на ветровую нагрузку в лаборатории и намерены приступить к строительству в следующем году. Важно инженерно выверено все сделать, без нарушения технологий. Второй мост - через реку Раменку в районе Мичуринского проспекта и Мосфильмовской улицы, где строится порядка 1 млн кв. м жилья. Запроектирован объект длиной 420 м - это большая транспортная развязка, которая обеспечит комфорт в передвижении жителей в том числе к социальным объектам. К стройке планируем приступить в третьем квартале текущего года", - заключил Загрутдинов.