Акция "Свеча памяти" впервые пройдет в новых российских регионах

Зампред Госдумы Ирина Яровая сообщила, что её проведение на новых территориях поможет еще раз рассказать миру о том, что происходит в Донбассе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ежегодная международная акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, впервые состоится 22 июня в новых российских регионах. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщила зампред Госдумы Ирина Яровая

"В этом году очень масштабно у нас "Свеча памяти" пройдет и на новых наших территориях. <...> Все те, кто зажигает свечу памяти сегодня на территории Донбасса, - это люди, судьбы которых сегодня обожжены огнем современного нацизма", - сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что сегодняшние преступления киевского режима - это нацистские преступления. "И когда пытаются вывозить детей и совершают диверсионные вылазки - это методология фашистской Германии, поэтому "Свеча памяти", которая будет зажжена на территории Запорожской, Херсонской областей, в Донецке, Луганске, - это особенная "Свеча памяти", - сказала Яровая.

Она отметила, что проведение этой акции на новых территориях очень важно потому, что поможет еще раз рассказать миру о том, что происходило и происходит в Донбассе. "Эти люди, несмотря на жестокие удары, несмотря на вероломную агрессию, унижения, попытки физического уничтожения, не только не сломлены духом, но и приняли для себя мужественное решение не только не отказаться от своих корней, но и быть вместе с Россией. Помним судьбы детей, женщин, стариков, которые погибли под ударами современного нацизма", - сказала Яровая.

Акция "Свеча памяти" пройдет уже в пятнадцатый раз по всей территории России, а также в более чем 50 странах ближнего и дальнего зарубежья. Главную свечу зажгут в Елоховском соборе Москвы, затем ее отправят в город-герой Смоленск. Акция приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня (день начала Великой Отечественной войны) и объединяет миллионы людей во всем мире.