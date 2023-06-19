Роспотребнадзор назвал фейком сообщения о смертельном отравлении ребенка газировкой

В "черном списке продуктов" также приведена ложная информация, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор опроверг появившиеся в социальных сетях сообщения о смертельном отравлении ребенка газировкой. Информация о списке опасных для здоровья детей продуктов также не соответствует действительности, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В соцсетях снова распространяется фейк о мальчике, выпившем тархун. В тексте, который впервые появился в сети больше пяти лет назад, говорится о случаях массового отравления детей газированными напитками. Пост сопровождается традиционной для всех фейков просьбой распространить информацию в соцсетях и родительских группах. В публикации также приведен "черный список продуктов", якобы опасных для здоровья. Роспотребнадзор подчеркивает: пост с историей об отравлении - фальшивка", - сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, случаи госпитализаций, описанные в тексте, не регистрировались.

"В "черном списке продуктов" также приведена ложная, ничем не подтвержденная информация", - подчеркнула служба.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов также пояснил ТАСС, что информация об отравлении не соответствует действительности. "[Она] является обыкновенным фейком, причем "с бородой". Его уже запускали в информационное пространство России и ряда стран СНГ весной 2022 года", - сказал он.

Информация об отравлении мальчика напитком "Тархун" снова стала появляться в соцсети Вконтакте 17-18 июня. Авторы публикации утверждают, что ребенок умер в инфекционном отделении.