Штраф "Яндекса" и запрет деятельности партии "Шор" в Молдавии. Главные события 19 июня

Штраф "Яндекса" за непредоставление ФСБ информации о пользователях

Суд в Москве оштрафовал "Яндекс" на 2 млн рублей за повторное непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса "Яндекс. Услуги". Ранее представитель заявлял, что компания не имеет возможности соблюдать требования законодательства в связи с санкциями в отношении России, так как для этого необходимо закупить и установить техсредства и программное обеспечение иностранного производства.

Запрет деятельности оппозиционной партии "Шор" в Молдавии

Конституционный суд Молдавии поддержал запрет деятельности оппозиционной партии "Шор". Ее депутаты сохранят мандаты в парламенте, но фракцию расформируют. Они будут действовать как "независимые" и не смогут присоединяться к другим фракциям.

Признание нежелательной в РФ правозащитной группы "Агора"

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность международной правозащитной группы "Агора". В ведомстве заявили, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Исчезновение туристического подводного аппарата у места крушения "Титаника"

В Атлантическом океане у места крушения "Титаника" пропал туристический подводный аппарат. Специалисты начали поисково-спасательную операцию. Пока не ясно, сколько людей могли находиться на борту.

Изменения в календаре праздничных дней в 2024 году

Минтруд России подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Согласно документу, новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года, а на майские праздники запланировано по четыре выходных дня - с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.