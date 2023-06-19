В 33 регионах России открыли женские клубы при центрах занятости

В начале года их было 17, отметила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Женские клубы при центрах занятости создают в регионах России, в том числе и в новых. Они открыты уже в 33 российских субъектах, сообщила в понедельник замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"Для нас очень важна работа по созданию женских клубов при центрах занятости. Сейчас у нас активно работают уже в 33 субъектах России женские клубы, хотя в начале года их было всего 17", - сказала она в видеообращении, представленном на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Мухтияровой, сейчас такие организации открываются в новых регионах РФ.