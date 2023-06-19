Самую большую развязку в Москве построят на пересечении МСД и Каширского шоссе

Перед департаментом строительства также поставлена задача ввести в 2023 году развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе, с Липецкой улицей и с улицей Верхние поля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уникальную для столицы пятиуровневую развязку построят на пересечении Московского скоростного диаметра (МСД) и Каширского шоссе. Об этом сообщил в понедельник в интервью ТАСС руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Уникальная и наиболее технически сложная многоуровневая развязка сейчас возводится на участке МСД в районе завода полиметаллов на пересечении с Каширским шоссе. Особенность и значимость ее заключается в том, что после завершения работ движение транспорта на этом узле будет осуществляться на пяти уровнях: МЦД-2, Каспийская улица, Каширское шоссе, МСД основного хода и самый верхний уровень - левоповоротный съезд с Каширского шоссе на МСД в направлении улицы Шоссейная", - сказал он.

Загрутдинов добавил, что также перед департаментом поставлена задача ввести в этом году развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе, с Липецкой улицей и с улицей Верхние поля. "Остались не решенными до конца вопросы с шоссе Энтузиастов - на участке в восточной части города ведутся локальные мероприятия по расширению МКАД", - отметил спикер.

По его словам, таким образом, будут завершены основные работы на кольцевой автодороге - обновлены 22 развязки.

"В результате этой модернизации пропускная способность на большинстве участков МКАД буквально удвоилась: мы сделали разгонные полосы, увеличили емкость дороги за счет направленных съездов, повысили ее пропускную способность и облегчили движение без снижения скорости", - заключил Загрутдинов.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.