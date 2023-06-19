В Петербурге в рамках проекта "Открытый город" пройдут более 1,2 тыс. мероприятий

Проект стартует 20 июня с экскурсии по Петербургскому центру культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. мероприятий пройдет в Санкт-Петербурге в рамках просветительского проекта "Открытый город", который начнется 20 июня с экскурсии по Петербургскому центру культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского. Об этом сообщил журналистам председатель совета петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), руководитель проекта "Открытый город" Антон Иванов.

"В этом году будет проведено более 1,2 тыс. мероприятий. Это экскурсии, лекции, квесты по малодоступным и недоступным местам, объектам культурного наследия. Мы продолжаем все традиционные форматы - пешеходные, автобусные, велосипедные, трамвайные, самокатные, онлайн-экскурсии и многое другое. В этом году проект стартует 20 июня - мероприятия будут длиться практически до конца декабря. Это, кстати, тоже новшество этого года, потому что обычно мы всегда заканчивали 1 декабря, а сейчас попросили, в связи с поздним стартом этого сезона, немного сдвинуть сроки", - сказал Иванов.

Он также отметил, что в этом году проект не смог обойти стороной и две знаковые даты: 155 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Максима Горького и 260 лет со дня смерти архитектора, ботаника, графика и переводчика Николая Львова. Каждому из них будут посвящены отдельные мероприятия. Антон Иванов также отметил огромную роль, которую играют в жизни проекта волонтеры, продолжающие поддерживать все его начинания на безвозмездной основе.

"Это люди, без которых этот проект вообще бы не состоялся. Это довольно небольшая, 30-40 человек, группа волонтеров, которые помогают в проведении мероприятий проекта, в координировании этих экскурсий. Люди поддерживают нас на безвозмездной основе, причем в основном это костяк с 2017 года - мы безмерно благодарны им", - подчеркнул он.

"Открытый город" - масштабный культурно-просветительский проект, знакомящий горожан с культурным наследием Санкт-Петербурга. Реализуется с 2016 года городским отделением ВООПИиК в партнерстве с КГИОП.