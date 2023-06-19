19 июня, 14:35

В Воронежской области опровергли слухи об эвакуации жителей административного центра

В пресс-службе регионального правительства напомнили "распространителям подобных фейков об уголовной ответственности, предусмотренной законодательством РФ"

ТАСС, 19 июня. Распространяемая в мессенджерах информация о срочной эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа является фейком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Началось массовое распространение фейковой информации о срочной эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. Официально заявляем, что информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Жителям Воронежа рассылают ложную информацию от имени администрации города, где сообщается о том, что власти проводят срочную эвакуацию улиц Кирова, Свободы, Куцыгина, Платонова и Пушкинской. "Напоминаем распространителям подобных фейков об уголовной ответственности, предусмотренной законодательством РФ за подобные деяния", - отметили в региональном правительстве. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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