Минтруд спрогнозировал рост числа женщин, занятых в традиционно "мужских" отраслях

По словам замминистра труда и социальной защиты Елены Мухтияровой, доля занятых женщин в России составляет почти 49% от общего рынка труда

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Численность занятых женщин будет расти к 2030 году не только в традиционных "женских" отраслях, но и в тех сферах, где они конкурируют с мужчинами. Об этом сообщила в понедельник замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"По нашим оценкам, в перспективе 2023 года будет возрастать численность занятых женщин в тех отраслях, которые представляют традиционное женское лицо (здравоохранение, социальные услуги, гостиницы, общепит), но и в тех сферах, где женщины успешно могут конкурировать с мужчинами, например, деятельность в области информации и связи", - сказала она в видеообращении, представленном на пресс-конференции в ТАСС.

Мухтиярова напомнила, что доля занятых женщин в РФ составляет почти 49% от общего рынка труда. Также отмечаются позитивные тренды с точки зрения увеличения образовательного уровня занятых женщин - в 2022 году в России профессиональное образование имели почти 84% женщин, тогда как в 2015 показатель был ниже 82%.

"Наибольшая занятость [среди женщин] у нас в возрастных когортах 35-55 лет. Средний показатель занятости здесь 85%, при этом этот показатель продолжает повышаться. <...> Высокую гибкость приобретают женщины с точки зрения карьерной траектории возраста 55+, у нас много позитивных примеров переобучения, кардинального изменения карьерной траектории", - отметила замминистра.