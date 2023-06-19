В Саратове не планируют проводить фестиваль для выпускников "Роза ветров" в 2023 году

Причину отказа от мероприятия в ведомстве не уточнили

САРАТОВ, 19 июня. /ТАСС/. Проведение областного фестиваля для выпускников "Роза ветров" не планируется в Саратове в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства образования региона.

"Минпросвещения России рекомендовало даты проведения выпускных вечеров - 23 и 24 июня. Областной праздник "Роза ветров" в этом году не планируется", - сообщила собеседница агентства. Причину отказа от мероприятия в ведомстве не уточнили.

Фестиваль для выпускников "Роза ветров" проводится на Театральной площади в Саратове с 2016 года, на мероприятии с концертами выступали известные отечественные исполнители. В 2020 и в 2021 годах фестиваль отменяли из-за угрозы распространения коронавируса. В июне 2022 года праздник вновь провели на главной площади города. По информации правительства региона, тогда фестиваль собрал 10 тыс. зрителей из всех районов области.