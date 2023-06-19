В Волгограде до осени остановят движение скоростных трамваев

Линию скоростного трамвая на период реконструкции полностью заменят троллейбусные маршруты

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Движение скоростных трамваев в Волгограде будет остановлено с 26 июня до сентября 2023 года из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии города.

"С 26 июня линию скоростного трамвая на период реконструкции полностью заменят троллейбусные маршруты, также следующие по Первой продольной магистрали. <...> К осени движение скоростного трамвая будет возобновлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

В 2020 году в Волгограде впервые за 36 лет начали делать капитальный ремонт путевого хозяйства и контактной сети скоростного трамвая, соединяющей центр города с северными микрорайонами.

В конце 2022 года имущественный комплекс общественного электротранспорта Волгограда был передан концессионеру на 25 лет. Муниципально-частное партнерство было заключено между администрацией Волгограда и дочерней компанией АО "Волгоградоблэлектро" - АО "Элетротранспорт плюс". В мэрии сообщали, что это позволит реализовать инвестиционный проект по реконструкции инфраструктуры и обновлению подвижного состава трамвайного парка стоимостью 12 млрд рублей. Работы начались в мае 2023 года.