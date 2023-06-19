В Москве в ближайшие три года построят семь пешеходных мостов через реки

По словам руководителя департамента строительства города Рафика Загрутдинова, объекты будут выразительной частью архитектуры Москвы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Строительство семи пешеходных мостов через водные преграды завершат в Москве в ближайшие три года. Об этом сообщил в понедельник в интервью ТАСС руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На этот срок (три года - прим. ТАСС) у нас в работе семь пешеходных мостов через водные преграды, на трех из них уже ведутся строительно-монтажные работы. Это красивые объекты, которые не только свяжут районы, но и станут местами притяжения. Новые мосты будут выразительной частью столичной архитектуры, интересными элементами благоустройства. Это не просто "перекинуть балку через речку": возводятся настоящие архитектурные украшения города", - сказал Загрутдинов.

По его словам, потребность Москвы в мостах определяют новые кварталы. По контрактам все эти мосты вводятся в разные годы, но мэром столицы поставлена задача работать с опережением сроков.

"Московские строители набрали достаточно опыта, чтобы строить хорошо, качественно, но при этом быстро. Будем стараться, если не случится форс-мажора или не столкнемся с геологическими особенностями, ввести эти объекты в эксплуатацию раньше намеченных сроков", - заявил глава департамента.

Новые пешеходные связи

Так, в городе появится мост через реку Яуза, в шаговой доступности от новых кампусов МГТУ им. Баумана. Общая длина его переходов с учетом пандусов составит около 300 м. "Он не только свяжет два берега и районы, но и станет зоной отдыха - на нем расположится амфитеатр, в городе появится новая смотровая площадка над водой. Срок завершения работ по контракту намечен на 2025 год, но мы планируем закончить строительство с опережением графика", - предположил глава департамента.

Мост со схожими функциями построят в районе Нагатинского затона, он также соединит жилые кварталы и будет прогулочной зоной. Пешеходная связь будет представлена изящной конструкцией с вантовыми элементами, его длина составит 220 м. Эту стройку завершат в четвертом квартале следующего года.

Также появится мост на водоотводном канале имени Москвы, у Крымской набережной и стрелки Золотого острова, где стоит памятник Петру. "В этом районе очень красивая и востребованная территория для отдыха москвичей и гостей столицы, но при этом плотная застройка с большим количеством инженерных сооружений, которые в том числе проходят через реку. Поэтому перед нами встала задача смонтировать мост без нарушения целостности и с минимальными перекладками инженерной инфраструктуры", - отметил Загрутдинов.

Сначала объект планировали собрать и провести надвижку, но позднее решено было провести сборку на отдельной площадке на барже. Мостовое полотно будет доставлено на Водоотводной канал на судне, после чего посредством домкратов его будут разворачивать и устанавливать, монтаж займет около недели. "Совсем скоро в этом месте у москвичей и гостей столицы появится альтернативный пешеходный маршрут от парка "Музеон" к ГЭС-2, причем непрерывный, так скажем, бесшовный", - анонсировал руководитель департамента.

Объекты в проекте

Загрутдинов добавил, что еще два моста длиной 115 м и 150 м находятся в проектировании. Они будут возведены в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки. Срок их реализации - 2026 год.

"Также сейчас только приступаем к проектированию двух пешеходных мостов на территории Мнемниковской поймы, которые обеспечат выходы к парку "Фили" и на Островную улицу. Длина первого составит 400 м, протяженность второго - 500 м. Оба объекта станут частью новых прогулочных маршрутов жителей районов Хорошево-Мневники, Крылатское и Филевский парк", - резюмировал спикер.