Почти 500 единиц техники используется при строительстве Московского скоростного диаметра

По словам руководителя Департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, задействованы тысячи рабочих и инженерно-технических работников

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Около 500 единиц техники используется при возведении участков Московского скоростного диаметра (МСД) в столице. Об этом сообщил в понедельник в интервью ТАСС руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным поставлена задача Московский скоростной диаметр завершить в максимально сжатые сроки. Используем новейшие технологии и 470 единиц техники. Счет буквально идет на сутки - график выстроен очень жестко, ведем ежечасный мониторинг, задействованы тысячи рабочих и инженерно-технических работников", - сказал Загрутдинов.

Он также отметил, что на МСД много пересечений с железными дорогами, и около 60% новой магистрали - это искусственные сооружения.

"Все должно быть очень четко, в том числе доставка материалов, монтаж конструкций. Можно сказать, стройка века - емкая, нужная и высокотехнологичная. Сейчас дорога каждая минута", - подчеркнул глава департамента.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.