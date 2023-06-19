19 июня, 14:52

В деревне Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

В деревне Свобода Омутинского района запретили проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных

ТЮМЕНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных ввели в деревне Свобода Омутинского района Тюменской области, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Об этом в понедельник сообщили в информационном центре правительства региона.

"На территории деревни Свобода Омутинского района Тюменской области с 19 июня введен карантин по бешенству животных", - говорится в сообщении.

В деревне запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, отлов, а также вывоз диких восприимчивых животных в зоопарки. 

Теги:
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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