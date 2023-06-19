Бут заявил, что говорить о его политической карьере преждевременно

Он отметил, что сейчас идет ознакомление с политической жизнью и с партией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Член партии ЛДПР Виктор Бут в разговоре с ТАСС в понедельник заявил, что говорить о его политической карьере преждевременно, но мыслей покинуть партию у него нет.

"Сейчас у меня идет ознакомление с политической жизнью и с партией соответственно, так что говорить о какой-либо карьере в данный момент преждевременно", - ответил Бут на вопрос о своем политическом будущем.

При этом член ЛДПР заметил, что покидать партию не собирается. "Вопрос не стоит так, чтобы заниматься подбором партий, страна сейчас переживает очень сложный кризис, коллективный Запад ведет войну против нас, сейчас важна консолидация общества. Считаю, что сейчас все партии должны встать плечом к плечу и сделать все для того, чтобы мы победили. Мыслей покидать ЛДПР у меня нет, у этой партии очень хорошее наследие, сильные молодежная организация, региональные отделения, которые пользуются уважением у народа. У ЛДПР есть традиции, как работать с населением, как рассказывать ему о проблемах", - добавил он.

Бут является членом ЛДПР с 12 декабря 2022 года.​​​​​