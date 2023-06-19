В Подмосковье летом начнут действовать новые социальные выплаты

В частности, в регионе увеличат доплаты пенсионерам с низкими доходами до 18 тыс. рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новые выплаты для малообеспеченных пенсионеров и семей, имеющих детей-инвалидов и детей школьного возраста начнут действовать в Московской области летом, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Сейчас мы решили дополнительно поддержать многодетные семьи с низкими доходами и увеличить для них выплату на школьную форму с 3 до 10 тыс. рублей. Семьи с самыми сложными детьми-инвалидами, которые прикованы к месту - это новая выплата, которая составит 18 тыс. рублей. Также увеличили доплаты пенсионерам с низкими доходами до 18 тыс. рублей (проживающим больше 10 лет в Московской области) - здесь будет перерасчет с января 2023 года", - привели в тексте слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как отмечается в материале, чтобы претендовать на выплату, пенсионер должен быть старше 65 лет, не работать и проживать один или с другим пенсионером. Эта мера поддержки затронет около 70 тыс. человек. Например, если пенсия составляет 15 тыс. рублей, то в августе человек получит сразу 24 тыс. рублей и далее ежемесячно - плюс 3 тыс. рублей. Деньги придут проактивно 20 августа.

Кроме того, с этого года для семей с низким доходом - меньше 17 тыс. рублей на человека - выплата на школьную форму увеличится до 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Деньги поступят на счета родителей 3 августа. Если же в такой семье есть первоклассник, ему также предоставят рюкзак с необходимыми принадлежностями. Предполагается, что новая выплата коснется 20 тыс. детей.

"Еще одна выплата - на уход за детьми-инвалидами с III степенью ограничений к самообслуживанию, самыми сложными заболеваниями - с ДЦП, паллиативным статусом. Она коснется семей с невысокими доходами (у нас таких около 2 тыс.) и составит 18 тыс. рублей ежемесячно", - процитировали в материале министра социального развития области Людмилу Болатаеву.

Отмечается, что выплату получат семьи, чей доход ниже 34,5 тыс. рублей на человека. Сейчас малообеспеченная семья из трех человек ежемесячно получает 10 тыс. на уход за тяжелобольным ребенком в случае, если мать или отец оформили уход через Социальный фонд России. Семьям с очень низкими доходами на уход за ребенком выплачивают 18 тыс. рублей. Как уточняется в тексте, для оформления материальной помощи необходимо подать заявление на региональном портале "Госуслуги". Первая выплата придет уже 25 июля.