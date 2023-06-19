Порядка 85 стран мира примут участие в акции "Свеча памяти" онлайн

В акции может принять участие любой желающий

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Около 85 стран со всего мира примут участие в акции "Свеча памяти" онлайн. Об этом рассказал член совета по патриотическому воспитанию общероссийской организации "Офицеры России" Алексей Галицкий.

"Акцию "Свеча памяти" онлайн мы запустили как раз для удобства наших и зарубежных жителей совместно с Россотрудничеством, в этом году в ней планируется участие порядка 85 стран мира. <…> В акции может принять участие любой человек в любой точке мира, достаточно зажечь свечу памяти и разместить в социальных сетях с хештегом "свечапамяти". В 21:00 мск 21 июня мы ежегодно объявляем старт нашей акции, присоединяйтесь к ней", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению XV ежегодной международной акции "Свеча памяти" в День памяти и скорби 22 июня.

Галицкий добавил, что в этом году планируется сделать итоговый ролик акции, чтобы весь мир увидел эти 85 стран. "Это будет либо фото с достопримечательностью той или иной страны, либо видео. Мы все это соберем, наложим музыку и выложим на наш официальный сайт свечапамяти.онлайн", - заключил представитель "Офицеров России".