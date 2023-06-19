В Карачаево-Черкесии более 2 тыс. человек примут участие в фестивале ко Дню молодежи

В рамках мероприятия оранизуют культурные, спортивные и развлекательные активности

ЧЕРКЕССК, 19 июня./ТАСС/. Фестиваль ко Дню молодежи с авто- и мотовыставками, спортивными соревнованиями и культурными активностями пройдет в Карачаево-Черкесии (КЧР) 24 июня. Ожидается, что его участниками станут более 2 тыс. человек, сообщил ТАСС в понедельник министр по делам молодежи Ибрагим Тоторкулов.

"В Черкесске пройдет фестиваль ко Дню молодежи, это яркое событие, объединяющее молодых людей. Гости праздника смогут прямо на мероприятии посетить выставки картин молодых авторов, автовыставки, мотовыставки, фотобудку. Принять участие смогут более 2 тыс. представителей молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет", - сказал министр.

Он отметил, что мероприятие состоится 24 июня. Оно организовано для объединения жителей с разными интересами, развития творческого потенциала молодежи, ее вовлечения в общественную жизнь. В рамках фестиваля будут организованы культурные, спортивные и развлекательные мероприятия и активности.

Организаторами фестиваля выступают Министерство по делам молодежи КЧР, АНО "Моя карьера" при поддержке правительства республики.