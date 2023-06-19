Источник: второе чтение проекта о праве судимых служить в ВС по контракту пройдет 20 июня

Комитет ГД по госстроительству ранее поддержал проект ко второму чтению, отметив, что документ не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума 20 июня рассмотрит во втором чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны РФ в период мобилизации или военного положения. Об этом ТАСС сообщил источник в палате.

"Законопроект о возможности заключать военные контракты с судимыми и ограниченно годными включен в повестку заседания на 20 июня", - сказал источник.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Проект подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с ВС РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.

Комитет Госдумы по госстроительству ранее поддержал проект ко второму чтению, уточнив, что документ не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений. Кроме того, исключением станет "совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних".