Замгенсека ООН заявил, что появление новых технологий усугубляет угрозу терроризма

Как отметил Владимир Воронков, масштаб, сложность и эволюционирующая природа терроризма требуют сильного и координированного регионального и международного реагирования

ООН, 19 июня. /ТАСС/. Появление новых технологий, манипуляции в социальных сетях добавляют сложности террористической угрозе. Об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков, выступая на конференции высокого уровня глав антитеррористических структур.

"Масштаб, сложность и эволюционирующая природа терроризма требуют сильного и координированного регионального и международного реагирования, - сказал Воронков. - Появление новых технологий, использование киберпространства, манипуляции с платформами социальных сетей усугубляют угрозу".

"Терроризм также пускает свои корни в пугающих масштабах в зонах конфликтов, в частности в Африке", - отметил заместитель генсека ООН.

"Мы должны решить сложную проблему, связанную с возвращением [боевиков из зон конфликтов]. Этот вопрос касается не только безопасности", - заявил он.