В Туркмении намерены потушить горящий 50 лет газовый кратер, известный как "Врата ада"

В "Туркменгазе" сообщили, что предложение "находится на стадии одобрения" профильных ведомств

АШХАБАД, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты госконцерна "Туркменгаз" подготовили проект тушения газового кратера Дарваза в пустыне Каракумы, загоревшегося более 50 лет назад из-за обвала разведочной шахты. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) природного газа концерна Ирина Лурьева.

Речь идет об одной из туристических достопримечательностей страны. Кратер, прозванный в народе и туристами "Врата ада", с 2018 года официально называется "Сияние Каракумов".

"У нас составлен проект, основная суть которого - ограничить приток газа к этой аварийной скважине", - сказала Лурьева, добавив, что предложение "находится на стадии одобрения" профильных ведомств.

По ее словам, месторождение, на котором произошла авария, имеет очень сложное геологическое строение, характеризующееся множеством очень тонких пластов породы, которые залегают неглубоко от поверхности - до 1 тыс. метров. "И авария тоже произошла недалеко от поверхности, произошло обрушение ствола скважины", - добавила она. Лурьева уточнила, что на месторождении "идет подпитка газа, нерегулируемая, межпластовая".

Ученые НИИ изучили разные варианты решения проблемы горящего кратера и пришли к выводу, что единственный из них - пробурить скважину недалеко от месторождения, которая будет отбирать газ. "Нерегулируемые перетоки можно таким способом остановить, то есть отбирать больше, чем дает природа", - пояснила заведующая лабораторией.

Газовый кратер в пустыне Каракумы, в 266 км от Ашхабада, появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты. Впоследствии котлован диаметром 60 метров и глубиной 20 метров был в народе прозван "Вратами ада". Столбы пламени, исходящие из каверны под кратером и появляющиеся в результате сгорания пригодного газа, могут достигать 15 м в высоту. В начале 2022 года занимавший тогда пост президента республики Гурбангулы Бердымухамедов потребовал от правительства найти решение проблемы.