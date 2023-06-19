Виктор Бут презентовал в Петербурге выставку картин и рассказал о своей книге

Экспозицию также дополнили его личными вещами и фотографиями, на полу с помощью трафарета воспроизвели размеры тюремной камеры в США, где он провел долгие годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Член партии ЛДПР Виктор Бут на творческом вечере в Российской национальной библиотеке (РНБ) Петербурга в понедельник открыл выставку картин и рассказал о работе над своей будущей книгой, также ему провели экскурсию по библиотеке, передает корреспондент ТАСС.

В Петербурге это первая публичная выставка картин Виктора Бута, все они были написаны во время его заключения в тюрьме США. Экспозиция также дополнена его личными вещами и фотографиями, на полу с помощью трафарета были воспроизведены размеры тюремной камеры, где он провел долгие годы. В подарок библиотеке Виктор Бут передал свой автопортрет и два экземпляра написанной о нем книги с автографом под названием "Подлинная история "оружейного барона", они будут на хранении в фондах РНБ.

"В кризисной, сложной ситуации любое искусство, любое ремесло помогает не просто отвлечься, обрести силы, [но] и как-то немного уйти в другое измерение, которое успокаивает и дает потом еще больше сил, чтобы все это пережить", - говорит Бут.

По его словам, из 25 картин, представленных в библиотеке, часть оригиналы, а часть - копии, поскольку в Петербурге во вторник будет открыта еще одна выставка из 40 работ под названием "Берег мой тонкой линией" в Музее политической истории, и часть оригиналов расположится в нем. Выставка в РНБ проработает до 1 июля.

Работа над книгой

На картинах изображены лица близких для Бута людей: жена, дети, а также, кумиры отечественного кино, техника и авиация, мир животных, архитектура, а в более поздние периоды творчества - абстракция и пейзажи. Кроме того, Бут рассказал о работе над своей книгой, которую читатели смогут увидеть уже через полтора года.

"Работа идет, по срокам завершения книги сложно сказать, наверное, это займет как минимум полтора года, после этого обязательно презентуем ее в РНБ, это автобиографическая книга о том, как это было, кто за этим стоял, и мои личные воспоминания", - сказал Бут.

Виктор Бут был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.