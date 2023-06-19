Эрмитаж 20 июня откроет павильон досмотра посетителей в арке Главных ворот Зимнего дворца

Сооружение усилит антитеррористическую и противокриминальную защиту музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Новый досмотровый павильон площадью 160 кв. м установили в арке Главных ворот Зимнего дворца, где расположен основной вход в музей со стороны Дворцовой площади. Сооружение, которое усилит антитеррористическую и противокриминальную защиту музея, начнет работать 20 июня, сообщил журналистам заместитель начальника службы безопасности Эрмитажа Алексей Субарнов.

"Это сооружение, [относящееся к] комплексной системе безопасности музея. Основная его роль - это проверка посетителей на входе, на первом рубеже. Раньше проверка была в Иорданской галерее после кассы, после гардероба, что неправильно по антитеррористическим соображениям", - рассказал Субарнов.

Площадь павильона - 160 кв. м, он изготовлен Научно-производственным объединением специальных материалов и представляет собой сборно-разборную конструкцию. Строительство велось с октября 2022 года. Стекла специального класса обеспечивают защиту от вандализма и ударов. "Сооружение не выглядит большим со стороны из-за колонн", - добавил Субарнов. Павильон предназначен для круглогодичного использования в любую погоду, внутри поддерживается комфортная температура. "В среднем это сооружение может пропускать где-то 1 100 человек в час. Три коридора досмотра. Глобально по пропускной способности ничего не меняется", - рассказал он. Вход в павильон осуществляется в правой части Главных ворот. Для маломобильных посетителей организован отдельный вход.

Досмотровый павильон, помимо рамок-металлодетекторов и интроскопов (рентгеновских установок для досмотра ручной клади), оснащен автоматической пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Это позволит уже на этом этапе выявлять лиц, которые ранее попадали в поле зрения службы безопасности музея, к примеру, воров-карманников. "Сейчас, имея эту систему, когда заходят такие люди, [мы можем] сразу узнать, что они пришли, потому что у оператора будет "тревога", - пояснил Субарнов. На постах будут дежурить сотрудники Росгвардии и службы безопасности Эрмитажа.

После того, как посетители проходят досмотр, они попадают в Большой двор, где могут направиться в терминалы за покупкой билетов, пойти в музейное кафе, в кассы или напрямую в музей, если билеты были куплены заранее на сайте. Выход из двора будет осуществляться через левую часть Главной арки.

Отвечая на вопрос о том, поменялось ли что-либо в работе службы безопасности Эрмитажа после череды актов вандализма в музеях Европы, Субарнов отметил, что "сотрудники стали в большей степени уделять внимание вообще любым тарам, жидкостям, емкостям" в ручной клади и строго запрещать проносить их. "Если человек пришел в музей, и при себе он имеет краску или кастрюлю с чем-то непонятным, его, [конечно], не пустят", - пояснил он.

Временное сооружение

В разработке проекта павильона участвовали "НПО Спецматериалов" и службы Эрмитажа, он также согласовывался с управлением Федеральной службы безопасности. По словам Субарнова, "здесь не было претензий на особый дизайн", при этом каждый метр пространства несет свою функциональную нагрузку.

Сооружение является по статусу временным, то есть оно не прикреплено ни к колоннам, ни к фасаду. "Даже на земле оно стоит на специальной конструкции без заглубления", - уточнил он. Вместе с тем решение о том, как внешне выглядит павильон, будет подлежать дальнейшему обсуждению, отметил замначальника службы безопасности. "Будет учитываться мнение жителей, гостей города. То есть покрасить это, как-то визуализировать по-другому - со временем это можно. Это по сути конструктор", - сказал он.