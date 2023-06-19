В Венгрии после реставрации открылся памятник 13 советским танкистам, погибшим в 1945 году

Руководитель представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев отметил, что переговоры с местными властями о реставрации комплекса продолжались несколько лет и были чрезвычайно сложными

ЧАКБЕРЕНЬ /Венгрия/, 19 июня. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Советский воинский мемориал, созданный в память о 13 танкистах, погибших в боях с фашистами на территории Венгрии, открылся после реставрации вблизи поселка Чакберень (область Фейер), расположенного примерно в 100 км к западу от Будапешта. В понедельник в ходе торжественной церемонии венки и цветы возложили к нему сотрудники посольства России.

Увенчанный золотой звездой обелиск стоит на холме на территории национального парка "Дунай-Ипой". На памятнике закреплена мраморная плита с именами солдат и офицеров гвардейской танковой дивизии, которая вела ожесточенные бои с гитлеровскими войсками в ходе Балатонской оборонительной операции весной 1945 года. Большинство из 13 человек, захороненных в этом месте, погибли в один день 16 марта, когда фашисты предприняли контрнаступление, подтянув и бросив в бой части стратегического резерва.

"Они стояли насмерть, чтобы люди в Советском Союзе и других странах могли жить свободными. Мы никогда не должны забывать об их подвиге", - сказал военный атташе России в Венгрии полковник Олег Смирнов. Он отметил большие усилия, предпринятые для реставрации этого мемориала представительством Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии. "Хочется, чтобы все памятники советским солдатам, находились в таком же хорошем состоянии", - добавил военный атташе.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель представительства Минобороны по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев, переговоры с местными властями о реставрации этого комплекса продолжались несколько лет и оказались чрезвычайно сложными. Дважды вопрос пришлось обсуждать на заседаниях межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Венгрией. Виною всему были и бюрократические препоны, и политическая конъюнктура, и даже тот факт, что памятник оказался на заповедной территории национального парка. Тем не менее Мамасолиев счел необходимым выразить признательность венгерским властям за содействие в проведении его ремонта и реставрации.

Осуществляла эту работу по договоренности с российским посольством венгерская строительная компания "Ури хаза", возглавляемая Тибором Уром. Он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что за три последних года его сотрудники отремонтировали уже около 20 захоронений и мемориалов советских воинов. Всего в Венгрии насчитывается 830 таких мест, расположенных по всей территории страны.

В период Великой Отечественной войны в Венгрии погибли более 140 тыс. советских солдат и офицеров. Особенно ожесточенными были бои за Будапешт, превращенный фашистскими войсками в неприступную крепость. В ходе операции по освобождению города в октябре 1944 - феврале 1945 годов погибли более 80 тыс. советских воинов.