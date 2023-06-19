Завод "Москвич" передал электромобили сотрудникам ГАИ Подмосковья и Ставрополья

Все автомобили укомплектованы специальным оборудованием для дорожно-патрульной службы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Столичный завод "Москвич" передал сотрудникам Госавтоинспекции Московской области и Ставропольского края по одному электромобилю. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Завод "Москвич" передал электромобили сотрудникам Госавтоинспекции Московской области и Ставропольского края - туда отправились по одному кроссоверу "Москвич 3е". Как отметил [заммэра столицы] Максим Ликсутов, скоро автомобили "Москвич 3" и "Москвич 3е" еще получат автоинспекторы в Москве, Казани, Краснодаре и Красноярске", - значится в публикации.

Там уточняется, что все автомобили укомплектованы специальным оборудованием для дорожно-патрульной службы: сигнальной громкоговорящей установкой, специализированным комплексом видеонаблюдения, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС для спецавтомобилей, радиостанцией и другим необходимым оборудованием.

"Кроссоверы "Москвич 3" и "Москвич 3е" предназначены для подразделений Госавтоинспекции Москвы и ряда других городов. Первая пилотная партия включает 10 авто, 8 из которых - с электродвигателем. Автомобили оборудованы всем необходимым для обеспечения безопасности на дорогах. Благодаря решению мэра Москвы Сергея Собянина о перезапуске производства на российском заводе "Москвич" мы можем предоставлять качественные современные автомобили не только столице, но и для нужд других регионов", - добавил Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.