Электронную базу призывников создадут до 1 октября 2023 года

К 1 января 2024 года в деятельность военных комиссариатов внедрят средства автоматизации

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Единая электронная база призывников будет создана до 1 октября 2023 года, говорится в сопроводительных документах к проекту изменений в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, опубликованному в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: внедрение средств автоматизации в деятельность военных комиссариатов <…>. Мероприятия, необходимые для достижения целей регулирования: формирование единой базы призывников до 1 октября 2023 года", - говорится в документе.

Там также отмечается, что в настоящее время отсутствует актуальная информация о гражданах, подлежащих призыву на военную службу.

В сопроводительном документе говорится, что к 1 января 2024 года будут внедрены в деятельность военных комиссариатов средства автоматизации.

Президент Владимир Путин 14 апреля подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. В состав сведений реестра, помимо базовых данных граждан, входят: личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Реестр не будет содержать сведения, составляющие государственную тайну или охраняемую законом тайну.