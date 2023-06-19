Прототип аэротакси для Олимпиады-2024 совершил демонстрационный полет на салоне в Ле-Бурже

В будущем компания Volocopter планирует вывести на рынок беспилотный вариант аппарата VoloCity, который сможет перевозить двух пассажиров

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Прототип аэротакси немецкой компании Volocopter совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне в Ле-Бурже. Ожидается, что летательные аппараты этой компании будут использоваться в тестовом режиме во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Полет продлился около пяти минут. Как сообщили корреспонденту ТАСС представители компании, этот аппарат, который получил название VoloCity, претерпит косметические изменения к началу эксплуатации в пассажирских перевозках. В будущем компания рассчитывает вывести на рынок беспилотный вариант, который сможет перевозить двух пассажиров. Одним из главных преимуществ этого вида транспорта называется значительно более низкий уровень шума и меньшие габариты по сравнению с обычными вертолетами. По мнению создателей, это должно дать больше возможностей для использования таких машин в городе.

VoloCity оснащен 18 электромоторами и 9 аккумуляторными батареями. Двухместный мультикоптер способен перевозить двух человек, включая пилота, со скоростью 110 км/ч на высоте 400-500 м. Заявленная дальность полета на одном заряде - 35 км.

Помимо продукции Volocopter, на стендах представлены несколько аппаратов с вертикальным взлетом от производителей из Франции, США и Китая. Однако немецкая компания стала первой, получившей одобрение на начало испытаний со стороны властей столичного французского региона Иль-де-Франс. Ожидается, что эти машины будут в тестовом режиме обслуживать два маршрута: между аэропортами Руасси - Шарль-де-Голль и Ле-Бурже, а также между аэродромом близ коммуны Сен-Сир-л'Эколь и набережной у вокзала Аустерлиц на востоке французской столицы.

В ходе летних Олимпийских игр 2024 года будет задействовано от 5 до 10 подобных аэротакси, и это будет скорее экспериментальный транспорт. Власти столичного региона и группа парижских аэропортов ADP рассчитывают увеличить объем перевозок к 2028 году, "адаптируясь к растущему рынку", и сформировать коммерческое предложение к 2030 году. По словам главы департамента стратегии, развития и инноваций в Автономном управлении парижского транспорта Мари-Клод Дюпюи, к 2035 году мировой рынок летательных аппаратов вертикального взлета и посадки вырастет до 35 млрд в год.

Международный аэрокосмический салон в 54-й раз открылся в аэропорту Ле-Бурже близ Парижа после четырехлетнего перерыва из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. С 19 по 25 июня салон примет 304 делегации из 98 стран, на нем будет представлено полторы сотни летательных аппаратов. Организаторы ожидают, что за это время выставку посетят более 300 тыс. гостей, в том числе 140 тыс. профессионалов, для которых зарезервированы первые четыре дня выставки.