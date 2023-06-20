В российских вузах началась приемная кампания

В 2023 году выделили более 626 тыс. бюджетных мест

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские вузы во вторник начали прием документов от абитуриентов. Подать их можно четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".

Как сообщали в секретариате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в 2023 году в рамках контрольных цифр приема выделили более 626 тыс. бюджетных мест, порядка 36 тыс. из которых предназначены для вузов новых регионов. "Все ведомства и вузы страны, включая новые регионы, готовы к старту приемной кампании 20 июня", - рассказал вице-премьер.

Глава Минцифры России Максут Шадаев также сообщил, что суперсервис портала госуслуг "Поступление в вуз онлайн" технически готов к началу приемной кампании в вузы. По итогам тестирования подтвердилась достаточно высокая производительность сервиса - 40 транзакций в секунду, что почти в 20 раз больше прошлогодних показателей.

"В реализации этого проекта принимают участие 1 022 вуза - это 575 университетов и 447 филиалов. Они все подключены к защищенной сети передачи данных и к платформе обратной связи. Но несмотря на высокую степень готовности, важно понимать, что суперсервис - в определенном смысле живой организм, он постоянно совершенствуется", - отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Этапы приемной кампании

По данным Минобрнауки, в период с 7 по 20 июля закончится прием документов при наличии дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности, с 10 по 20 июля - от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно, с 20 по 25 июля - от лиц, поступающих без дополнительных вступительных испытаний, не участвующих во вступительных испытаниях, проводимых образовательной организацией самостоятельно.

До 25 июля в российских вузах также пройдут вступительные испытания, организованные образовательной организацией самостоятельно. Публикация конкурсных списков планируется 27 июля.

Зачисление пройдет в два этапа: с 28 по 30 июля - этап приоритетного зачисления, с 3 по 9 августа - основной. При наличии в образовательной организации дополнительного приема, он должен завершиться до 29 августа.

Перераспределение бюджетных мест

Как сообщал Фальков, в этом году министерство впервые провело перераспределение бюджетных мест в вузах для расширения приема по приоритетным направлениям. В будущем ведомство планирует проводить распределение контрольных цифр приема в вузах максимально близко к началу приемной кампании, чтобы учитывать самые актуальные кадровые потребности отраслей экономики и социальной сферы.

По данным министра, наибольшее количество бюджетных мест в вузах - более 246 тыс. - в этом году выделили на инженерное дело, технологии и технические науки. Среди направлений с наибольшим приростом - информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, машиностроение.

Льготы для детей участников СВО

В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузе по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.

Кроме того, ранее Минобрнауки РФ рекомендовало российским высшим учебным заведениям предоставлять материальную помощь студентам, которые являются участниками специальной военной операции или членами их семей, а также снизить для них стоимость обучения.