В РКН заявили, что спецслужбы Запада используют утечки данных россиян в своих целях

Как пояснил замглавы ведомства Милош Вагнер, раньше личную информацию о гражданах РФ спецслужбы получали с помощью запрещенных соцсетей, а после их блокировки стали использовать данные, которые утекли в сеть из-за хакеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Западные спецслужбы стали использовать в своих целях данные россиян, которые утекли в сеть из-за хакеров. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Ранее источником личной информации и персональных данных наших граждан были заблокированные в России запрещенные социальные сети. После блокировки зарубежных площадок западные спецслужбы лишились возможности сбора и анализа этой информации. Поэтому они пошли по пути взломов и кражи чувствительной информации, которая накапливается российскими организациями. <…> До февраля прошлого года они [данные россиян] не были объектом повышенного интереса людей, которые умеют взламывать такие системы. А с февраля - стал интересен буквально каждый оператор данных и каждый гражданин России", - сказал он.

ПМЭФ в 2023 году прошел с 14 по 17 июня. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.