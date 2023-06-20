В РКН сообщили, что в мае 2023 года утекли в сеть 4 млн записей о россиянах

Причина утечек чаще всего кроется в мерах информационной безопасности операторов персональных данных, считает замглавы ведомства Милош Вагнер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Порядка 4 млн записей о россиянах утекли в сеть в мае этого года, в то время как за аналогичный период 2022 года было опубликовано 35 млн записей, сообщил в интервью ТАСС замглавы Роскомнадзора (РКН) Милош Вагнер на Петербургском международном экономическом форуме.

"Крупные организации за последние полтора года уже успели принять меры, а афтершоки сейчас докатываются до более мелких. Если посмотреть, то в прошлом году было гораздо больше масштабных утечек. Это видно на примере мая - в прошлом году раскрыли 35 млн записей, в этом мае 4 млн записей", - сказал он.

Причина утечек чаще всего кроется в мерах информационной безопасности операторов персональных данных, компаний, которые их собирают, считает замглавы РКН. "Это последствие многолетнего использования иностранного программного обеспечения и недостаточного развития своих IT-продуктов", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он прошел с 14 по 17 июня. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.