Почти 40% опрошенных россиян в возрасте от 21 до 30 лет сообщили, что не смотрят телевизор

По данным исследования специалистов продукта "Рекламный программатик" компании Platforma, 13% респондентов в 2023 году стали включать телевизор реже

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Почти 40% россиян в возрасте от 21 до 30 лет говорят, что вообще не смотрят телевизор, 13% в 2023 году стали включать его реже. Об этом свидетельствует исследование специалистов продукта "Рекламный программатик" компании Platforma, поступившие в распоряжении ТАСС во вторник.

Согласно данным исследования, 38% опрошенных среди россиян в возрасте от 21 до 30 лет не смотрят телевизор, а 13% в текущем году стали включать его реже. "Главная причина - отсутствие интересного контента (41%). Четверть утверждает, что телевизионный контент в качестве значительно проигрывает интернет-контенту. Каждый десятый (11%) привык к интернету и отвык от телевидения, а 9% отдают предпочтение персонализированному интернет-контенту", - говорится в результатах исследования.

Среди респондентов, которые не смотрят телевидение, 37% ответили, что вернулись бы к просмотру, если на спортивных телеканалах будут чаще показывать важные матчи. Трети опрошенным не хватает новых зарубежных сериалов, а 22% стали бы снова смотреть телевизор только в случае полного отсутствия доступа к интернету в течение долгого времени. Еще 9% отметили, что их отпугивает большое количество рекламных блоков. Каждый пятый (22%) ни при каких обстоятельствах не стал бы снова смотреть ТВ.

"Значительная часть молодых россиян, которая не смотрит ТВ, отметила, что качество телевизионного контента сильно проигрывает интернет-контенту. С развитием цифровых платформ и стриминговых сервисов пользователи получают больше возможностей выбора и персонализации контента под свои интересы. Это требует от телевизионных каналов адаптации и инноваций, чтобы удержать молодую аудиторию и вернуть потенциальных зрителей ТВ обратно, особенно, с учетом ухода большинства зарубежных дистрибьюторов ТВ-контента", - привели в пресс-службе Platforma слова руководителя по развитию рекламных сервисов Анатолия Новожилова.

Исследование также показало, что уход зарубежных каналов стал драйвером для развития российской киноотрасли - 45% молодых россиян за последний год стали чаще смотреть отечественные фильмы и сериалы по телевизору и в онлайн-кинотеатрах. Треть опрошенных (32%) указали на повышение качества контента на телеканалах с момента ухода ряда зарубежных каналов и дистрибьюторов медиаконтента.

В целом молодое поколение чаще всего смотрит на ТВ сериалы (54%), юмористические шоу (40%), спортивные матчи (31%) и кино (29%).

Об опросе

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в мае 2023 года среди 1,5 тыс. россиян в возрасте 21-30 лет. Регионы исследования - города с населением более 100 тыс. человек по всей России.