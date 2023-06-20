В Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве банковского вклада

Предполагается, что поддержка документа правительством даст возможность нивелировать снижение денежных доходов для семей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Гражданам РФ следует разрешить получать дивиденды от неизрасходованных средств материнского капитала. Такая инициатива содержится в обращении первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.

"Представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России (СФР) и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам", - отмечается в обращении депутата.

По информации "Известий", правительству также предложили рассмотреть возврат денежных средств в СФР для использования их гражданами по назначению. Такая операция сможет осуществляться только в случае отказа россиян от пролонгации банковского вклада.

Как пишет газета, в своем сообщении Лантратова добавила, что поддержка документа правительством даст возможность нивелировать снижение денежных доходов для семей в России, при этом государство сможет сэкономить десятки миллиардов рублей на индексации, что приведет к повышению устойчивости банковского сектора.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на него имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.