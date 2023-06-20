В ДВФУ в новом учебном году изменят модель Восточного института

По словам проректора Евгения Власова, студенты смогут получать дополнительные, практические компетенции

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в новом учебном году перестроит образовательную модель Восточного института - Школы региональных и международных исследований, ее студенты теперь смогут проходить ориентированные на практику курсы преподавателей, которые владеют спецификой бизнеса или госсектора. Об этом сообщил ТАСС проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.

"Важно, чтобы наши выпускники понимали не только язык, культуру, экономику стран АТР, но и имели дополнительные, практические компетенции. Мы формируем у студентов прикладные навыки, которые помогут им в дальнейшей работе в самых востребованных сферах: юриспруденции, туризма, информационных технологий", - сообщил Власов. Такие модули будут внедрены на всех программах подготовки бакалавриата института, а позже масштабированы на весь университет.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в мае на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, говоря о программе развития образования и исследований в области востоковедения и африканистики, высказал мнение, что восточные регионы России должны стать центрами новой системы развития востоковедения.

Он отметил, что во время приемной кампании прошлого года ДВФУ выбрали 705 человек из 53 стран, что превысило показатели 2021-2022 учебного года на 50 обучающихся. План по набору иностранных студентов в 2023-2024 учебном году - более 750 человек.

"В качестве флагманских образовательных программ университет позиционирует программы по медицине и международным отношениям. Еще до старта приемной кампании университет получил и обработал более 500 заявок от иностранных граждан для участия в конкурсе на поступление", - сообщил Власов. Он уточнил, что ДВФУ принимает иностранных студентов как из традиционных страновых направлений - Китая и Индии, - так и выходит на новые рынки - Иран, Эквадор, Колумбия. В число наиболее популярных образовательных программ входят "Лечебное дело" (англоязычная и русскоязычная программы), "Международные отношения" (англоязычная и русскоязычная программы), "Экономика", "Менеджмент", "Филология", "Лингвистика".

Отношения с Китаем

Власов сказал, что при поддержке вуза были открыты центры и кабинеты русского языка и культуры в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Шаньдун, Цзянсу, Внутренняя Монголия, Хэбэй. Всего в Китае действуют 13 школ, для которых ДВФУ разработал учебные программы по изучению русского языка. В 2023 году университет разработал специальные учебные программы, по которым учащиеся школ провинции Шаньдун и Хэбэй будут изучать русский язык.

"Мы видим, что со стороны КНР растет интерес к сотрудничеству в образовательной сфере. Нам поступает большое количество запросов на создание совместных образовательных программ и программ, которые могут реализовываться в сетевой форме с китайскими вузами. Кроме того, ведутся переговоры об открытии классов русского языка в школах, повышении квалификации китайских учителей, задействованных в преподавании русского языка в Поднебесной", - отметил проректор.

По его словам, со стороны Китая наблюдается значительный рост интереса к медицинским программам. ДВФУ разработал систему подготовки китайских абитуриентов для поступления на медицинские направления университета. В этом году они смогут выбрать программы "Лечебное дело", "Биомедицина", "Клиническая и экспериментальная фармация", "Молекулярная и клеточная биология". Все программы медицинского профиля имеют большой исследовательский уклон, поэтому выпускники смогут не только работать в больницах, но и продолжить заниматься научными проектами в области медицины в Китае.

Сейчас в Дальневосточном федеральном университете китайский язык изучают почти 800 человек. В этом году количество таких студентов вырастет за счет открытия новой образовательной программы "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере", которая включает подготовку в области информационных технологий и лингвистики.

"В новом учебном году вырастет набор на программу дополнительного образования "Переводчик с китайского языка" Восточного института ДВФУ - отмечается растущий интерес и рост заявок на данную программу на 10%. Также увеличивает набор слушателей на 150 человек Институт Конфуция ДВФУ. Институт - часть глобальной сети китайских культурно-образовательных организаций, создаваемых Центром международных языковых обменов и сотрудничества Министерства образования КНР совместно с зарубежными ведущими вузами", - сообщил собеседник.

Также, отметил он, выросла популярность краткосрочных летних интенсивов - образовательных туров для школьников и их родителей, которые организует ДВФУ. Для них предусмотрена обширная программа, включающая не только мастер-классы по русскому языку, международным отношениям и экономике, но и экскурсии по кампусу университета и Владивостоку.