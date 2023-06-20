В Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина

Советский космонавт посещал Киев 23 апреля 1966 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Бюст советского космонавта Юрию Гагарина демонтирован в Киеве. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", опубликовав фото, на котором от монумента остался лишь постамент.

Бюст находился во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района. Он был изготовлен из гранита и установлен в конце 1960-х годов. Гагарин посещал Киев 23 апреля 1966 года. В память о визите 12 апреля 1972 года была установлена мемориальная доска на здании трикотажной фабрики "Киевлянка". Ее космонавт посетил в том числе потому, что формально был зачислен в один из цехов этой фабрики по инициативе работников. Кроме того, Гагарин принимал участие в XX Съезде комсомола Украины, который проходил в городе.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, 9 - писателю Максиму Горькому, 4 - полководцу Александру Суворову и еще 4 - писателю Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.